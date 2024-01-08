أصدرت وزارة الإعلام تقريرا بشأن متابعة خطتها الاستراتيجية للفترة الممتدة بين 1 أبريل 2021 و31 مارس 2023 تحت عنوان (وزارة الإعلام في عامين) تضمن إنجازات الوزارة خلال هذين العامين وتحديدا منذ بدء العمل بخطتها الخمسية (2021 - 2026) التي صممت لتحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035).

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إنه بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري حرص فريق عمل متابعة تنفيذ الاستراتيجية على التطبيق العملي والواقعي لما تضمنته الاستراتيجية وذلك من خلال إصدار هذا التقرير وتقارير متابعة دورية لسير المبادرات والمشاريع التي أدرجتها قطاعات الوزارة في خططها التشغيلية.

وذكرت أن هذا التقرير سجل مؤشرات نجاح بارزة في تحقيق أهداف وغايات الاستراتيجية خلال أول عامين من تطبيقها كما سلط الضوء على جهود الوزارة بكافة قطاعاتها نحو تحقيق الهدف في تقديم خدمة إعلامية شاملة ومتطورة تصل لجميع فئات المجتمع ومختلف شرائحه لتنفيذ رؤيتها بتحقيق إعلام مستدام رائد في صناعة المحتوى الهادف.

وبين التقرير التقدم المحرز الذي حققته الوزارة في العديد من مجالات عملها وخططها التشغيلية مظهرا ارتفاع تحصيل الإيراد المالي بنسبة تجاوزت 68 بالمئة فيما ارتفع عدد الإعلانات التجارية في الإذاعة والتلفزيون من 1666 إعلانا في عام 2021 إلى 4607 إعلانات تجارية في الربع الأول من عام 2023 إذ ارتفع عدد إعلانات الإذاعة بنسبة 3ر121 بالمئة فيما ارتفع عدد الإعلانات التلفزيونية بنسبة 6ر207 بالمئة.

وسجل التقرير ارتفاع نسبة خدمات التحصيل الإلكتروني بنسبة 300 بالمئة وزيادة مشاريع التحول الرقمي في الوزارة بنسبة 153 بالمئة فيما سجلت الوزارة أيضا ارتفاعا في المشاريع الإنشائية بنسبة 56 بالمئة.

ولفت التقرير إلى أن المشاريع الإنشائية والتطويرية في الوزارة كانت 16 مشروعا في (2020 - 2021) وأصبحت 21 مشروعا في (2022 - 2023) كما تم إنشاء أربعة استوديوهات جديدة في الفترة بين (2022 - 2023) فيما زادت الأنظمة الرقمية من 15 نظاما في (2020 - 2021) إلى 38 نظاما في (2022 - 2023).

وأشار إلى أن خدمات الوزارة التي تقدمها عبر تطبيق (سهل) الحكومي ارتفعت لتصل الى أربع خدمات من ضمنها تراخيص النشر الإلكتروني وطلب حق الاطلاع كما بلغت خدمات تحصيل الإيرادات 12 خدمة في (2022 - 2023).

ونوه التقرير بأهم مرتكزات الخطة الاستراتيجية وهو التركيز على جودة صناعة المحتوى الهادف خاصة في قطاع التلفزيون الذي شهد تجديدا للهوية البصرية وكذلك تطوير نوعية وجودة المحتوى المنشور في حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لقطاع الإعلام الجديد في الوزارة وما صاحبها من ارتفاع في نسبة المشاهدة لقنوات تلفزيون دولة الكويت وأعداد المتابعة لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن التقرير شرحا تفصيليا بالصور التوضيحية والجداول البيانية علاوة على الأرقام والنسب المئوية التي تعرض نتائج تنفيذ بنود الخطة الاستراتيجية من خلال البيانات المرصودة في الخطط التشغيلية السنوية لكافة قطاعات الوزارة.

كما سجل الإحصاءات التي تم إنجازها خلال كل عام وفق نظام داخلي تم انشاؤه خصيصا لتحصيل المعلومات المطلوبة وقياس المؤشرات اللازمة لمتابعة الانجازات من خلال بطاقات أداء ربع سنوي لقياس النسب المحققة لأهداف القطاعات المرحلية في نهاية كل ثلاثة شهور.

وفصل التقرير مرتكزات الخطة الاستراتيجية وأهدافها ومدى ارتباطها بركائز رؤية (كويت جديدة 2035) مسلطا الضوء على الموقف التنفيذي للاستراتيجية والرؤية المناسبة للتعامل مع بعض التحديات المطروحة في الساحة الإعلامية.