أعلنت مبخر، الشركة الرائدة في مجال إنتاج أفخر العطور الشرقية والغربية، عن إطلاق عطر شهر يناير، وهو عطر مستوحى من الحيوانات البرية لفصل الشتاء، والذي يتوفر حصرياً خلال شهر يناير فقط.



وتم صنع عطر شهر يناير من مكونات فريدة تهدف لتجسيد رائحة فصل الشتاء الدافئة، بما في ذلك العنبر، والحمضيات، والأخشاب، والتوابل، والأعشاب. والهرم العطري لهذا العطر يتألف من البرغموت والعنبر في النوتات العليا، وفيما يتعلق بنوتات القلب، فهي تحتوي على عشبة الدافانا، والنوتات الحيوانية، والفلفل الوردي. أما نوتات القاعدة فتتضمن الكشمير والأخشاب.



وما يميز هذا العطر هو مزيج الأعشاب في مكوناته، مما يمنحه رائحة فريدة تشبه رائحة البارود. وتصف مبخر عطر شهر يناير بأنه «غير متناغم»، حيث إن رائحة العطر تتغير باستمرار بعد الرش، مما يتيح للمستخدم الفرصة لشم جميع نوتات العطر المختلفة. وبفضل رائحته البرية والنقية يتناسب هذا العطر مع الأفراد الجريئين في اختيار عطورهم والذين ويبحثون عن شيء خارج النمط التقليدي.



وقد أطلقت «مبخر» مجموعة عطر الشهر في فبراير 2022 بهدف توسيع وتنويع نطاق منتجاتها. وتهدف هذه التشكيلة لتوفير عطور فريدة وجذابة، بعيداً عن المجموعة التقليدية التي توفرها الشركة، حيث تستوحى رائحة كل عطر من خصائص فريدة مرتبطة بالشهر الذي يمثله. منذ إطلاقها تواجدت هذه المجموعة في دولة الكويت فقط، ولكن ابتداءً من فبراير المقبل سيتم توفير مجموعة عطر الشهر في جميع متاجر مبخر في المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.



يتاح عطر شهر يناير للشراء في جميع نقاط بيع «مبخر» بالكويت. للتسوق أونلاين، قوموا بزيارة موقع مبخر الإلكتروني عبر: www.mubkhar.com.

نبذة عن مبخر



مبخر هي شركة عطور متخصصة في انتاج أفخر العطور الشرقية والغربية المصنعة بمواصفات عالية الجودة. وشركة مبخر المملوكة من قبل فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط، هي شركة العطور الوحيدة في المنطقة التي تمكن العميل من تصميم عطره الخاص من خلال مجموعة زيوت عطرية طبيعية.



الجودة هي جُل اهتمام مبخر. وعند تطوير أي منتج، فإننا نحترم بدقة معايير السلامة والأنظمة الدولية المعمول بها، حيث تمثل الجودة أحد العلامات الفارقة التي تميزنا عن منافسينا واقراننا في السوق.



نحرص في مبخر على حماية الإنسان والبيئة لذا فإننا لا نال جهداً في سبيل أن تكون منتجاتنا صديقة للبيئة، والا تكون عرضة للتسبب في أي ضرر على المدى الطويل أو حتى الحساسية للمستهلكين.