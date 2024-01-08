إسعاف 185 ألف حالة خلال 2023 والتعامل مع 8757 حادث طريق.. و808 إسعافات جوية

عبدالكريم العبدالله



كشف مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة د.أحمد الشطي، عن أن إجمالي سيارات الإسعاف في الإدارة بلغ 286 سيارة، وذلك عقب إدخال وتسلم 79 سيارة جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وأعلن الشطي في تصريح صحافي عن تدشين النظام اللاورقي بقسم العمليات مع بداية العام الجديد والتوسع في نظام تلقي البلاغات وتوجيه سيارات الإسعاف وبما يتوافق مع خطة وزارة الصحة في الحوكمة الرقمية.



وأشار إلى أن الإدارة قامت بإسعاف 185 ألف حالة خلال عام 2023 تم نقل 128 ألفا منها إلى المستشفى، لافتا إلى تعامل الإدارة مع 8757 حادث طريق و808 حالة إسعاف جوي و94 «إخلاء طبي» خلال العام الفائت.



وذكر الشطي أن إدارة الطوارئ الطبية تعاملت مع 754 حالة عبر المنافذ، وكانت متواجدة في 72 من التمارين التدريبية، وأسندت 6662 فعالية وتجمع.



وأشار إلى زيادة عدد الحالات المنقولة بالإسعاف الجوي بنسبة 100% من 404 الى 808 حالات في عام 2023، لافتا إلى زيادة إسناد التجمعات والأنشطة الجماهيرية بنسبة 20% من 4418 في عام 2022 إلى 6662 في عام 2023.



وأضاف د.أحمد الشطي أن إجراء التمارين الوهمية زاد بنسبة 30%، خلال العام الماضي لتصل إلى 72 تمرينا، لافتا إلى أن معدل زمن الوصول إلى موقع البلاغات بلغ 10 دقائق.



وحول أهم المشاريع المستقبلية في الإدارة قال الشطي، إنه يتطلع إلى قفزة نوعية توفر الجهد والوقت على مستوى الخدمة للعاملين، وتسهم في التوسعة وخدمة المرضى من خلال التدريب والتطبيق لنظام البلاغات اللاورقي، واستخدام أفضل لنظام الإرشادات الطبية، وتفعيل البلاغات غير العاجلة من خلال برنامج سهل، واعتماد التواصل بين سيارات الإسعاف وأقسام الحوادث والطوارئ في المستشفيات.



وأكد الشطي أهمية صيانة وتوسع نظام تلقي البلاغات وتوجيه سيارات الإسعاف وتفعيل نظام الإرشادات الطبية.