دعت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر عند استخدام الفحم أو الخشب أو مدفأة الغاز أو الكيروسين للتدفئة بالمنازل والمخيمات والمزارع والمتنزهات بالأماكن المغلقة.

وأوضحت الإدارة أن انبعاث غاز أول أكسيد الكربون السام الناتج عن الاحتراق في المكان المغلق يتسبب في حصول حالات الاختناق والتسمم أو الإصابة أو الوفاة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد محمد بدر الغريب «في كل عام نتعامل مع حالات إصابات أو وفيات يسبب فيها استخدام الفحم أو الخشب أو الغاز نتيجة عدم التقيد بالطرق الآمنة لاستخدام هذه الوسائل بعد إشعالها ووضعها في الأماكن المغلقة، بل ما يزيد من احتمالية التعرض لهذه النوعية من الحوادث استخدامها أثناء فترة النوم».

وطالب العميد محمد بدر الغريب المواطنين بتوعية العمال المتواجدين في المخيمات والمزارع والمتنزهات من خطر استخدام الفحم ومدفأة الغاز والكيروسين في الأماكن المغلقة والاستعاضة عنها بأجهزة التدفئة المعتمدة الأخرى مع ضرورة التقيد بإرشادات الأمن والسلامة اللازمة.

وأكد أن إدارة العلاقات العامة والإعلام تشدد على أهمية اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة عند إشعال الفحم والحرص على اقتناء مطفأة حريق مع تهوية المكان للسماح بدخول الهواء المتجدد لعدم التعرض إلى الاختناق بالغازات السامة.

كما حذر العميد محمد بدر من خطر استخدام الغاز للتدفئة، وطالب بفحص التمديدات والوصلات للتأكد من عدم وجود أي تسريب، وضرورة إغلاق مصدر الغاز قبل النوم من المفتاح الرئيسي وفصله عن الأسطوانة.