استهدفت المقاومة في العراق امس القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شرقي سورية برشقات صاروخية، بحسب ما أفاد مصدر ميداني لوكالة أنباء «شينخوا» ومرصد حقوقي.



وقال المصدر الميداني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن عدة صواريخ أطلقتها المقاومة في العراق استهدفت القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور، مؤكدا أن الصواريخ التي سقطت في حقل العمر شكلت سحبا من الدخان الأسود الكثيف.



من جانبها، أكدت إذاعة «شام إف إم» المقربة من الحكومة السورية امس أنه سمعت أصوات انفجارات عنيفة من جهة حقل العمر النفطي بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور، نتيجة استهدافه بالقذائف الصاروخية.



في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن امس بأنه سمع دوي انفجارين على الأقل فجر امس، نتيجة استهداف جوي يرجح أنه أميركي لمواقع مجموعات ضمن منطقة المزارع بمحيط مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية.



وقال المرصد السوري الذي يعتمد على شبكة ناشطين على الأرض إن ذلك جاء بعد تعرض أكبر القواعد الأميركية في سورية لقصف بري مكثف.



يشار إلى أن طائرة مسيرة استهدفت أمس الأول قاعدة قسرك بريف الحسكة من قبل المقاومة الإسلامية في العراق.



يذكر أن الطائرات الحربية الأميركية نفذت منذ بداية الاستهدافات من قبل مجموعات مسلحة على قواعدها منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي 11 استهدافا جويا طالت مواقع ونقاطا وآليات بدير الزور، أسفرت عن مقتل 17 من العسكريين وإصابة 12 آخرين منهم على الأقل، فضلا عن تدمير وإصابة سلاح وذخائر وآليات، بحسب المرصد السوري.



جدير بالذكر أن القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية تعرضت منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي حتى امس لـ 79 هجوما، وفقا للمرصد السوري.