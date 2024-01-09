القاهرة - ناهد إمام



قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم الانتهاء من إعداد وتقديم ملف مصر خالية من الملاريا للحصول على شهادة الإشهاد من منظمة الصحة العالمية في القضاء على الملاريا، حيث جاء ذلك نتيجة برامج التطعيم الوطنية المجانية الموسعة ضد الملاريا، ما قلل من معدلات انتشارها بصورة كبيرة، ومكن الدولة المصرية من إعداد الملف الخاص تمهيدا لإعلان خلو مصر منها نهائيا.



وكان د.تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال: «إن الاستجابة المستدامة والمرنة للملاريا مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لإبطاء وتيرة ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من آثارها».



ومن المتوقع أن يكون لتقلب المناخ آثار غير مباشرة على اتجاهات الملاريا من خلال، على سبيل المثال، انخفاض فرص الحصول على الخدمات الأساسية لمكافحة الملاريا وتعطيل سلسلة الإمداد بالناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية والأدوية واللقاحات. قد يؤدي نزوح السكان بسبب العوامل المناخية أيضا إلى زيادة الملاريا، حيث يهاجر الأفراد الذين ليس لديهم مناعة إلى المناطق الموبوءة.