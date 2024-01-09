الشمري وسالمين: الاتحاد وضع خطة طويلة الأمد وحان وقت قطف ثمارها بتعاون اللاعبين والجهازين الإداري والفني



يعقوب العوضي



تتجه بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد إلى البحرين صباح اليوم للمشاركة في بطولة آسيا الـ 21 للرجال (تصفيات كأس العالم 2025)، حيث يترأس الوفد أمين السر قايد العدواني يرافقه أمين الصندوق خالد طالب، وعضو مجلس الإدارة مبارك الديحاني، ومدير المنتخبات الوطنية فيصل صيوان، ومدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي، والجهاز الفني بقيادة المدرب سعيد حجازي، ومساعده محمد مسعودان، والمعد البدني عصام اللحياني، وأخصائي العلاج الطبيعي محمد مهدي، ومدرب حراس المرمى أيمن الشيخ، وعامل المنتخب مسعود رانا، و20 لاعبا هم: حراس المرمى مهدي عبدالحليم خان حسن صفر وعبدالعزيز الظفيري إلى جانب كل من عبدالله الخميس، صالح الموسوي، أحمد القطان، حيدر دشتي، محمد الهندال، محمد العريان، يوسف ضايف، محمد الصانع، مشاري صيوان، حسين كرم، سعد الحيدري، سيف العدواني، محمد علي، عبدالعزيز الشمري، فواز الشمري، عبدالعزيز سالمين وفواز عبدالهادي.



في هذا السياق، أكد عبدالعزيز الزعابي أن الطموح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم وارد وحق مشروع رغم صعوبة المنافسة بوجود منتخبات متطورة كالمنتخب القطري بطل دورة الألعاب الآسيوية بالصين والبحريني صاحب الضيافة وكذلك منتخبا كوريا الجنوبية وإيران القويان، مضيفا «نتطلع لأداء لاعبينا حيث نثق بقدرتهم والتزامهم وحبهم للقميص الأزرق وعلم الكويت وشغفهم في العودة لمنصات التتويج لتحقيق الأحلام المرتقبة عبر التأهل بعد غياب لعدة سنوات».



من جانبه، أكد سعيد حجازي أن المباريات المرتقبة في البطولة ستكون متكافئة جدا وهو ما ثبت في دورة الآسياد الأخيرة في الصين والتي قدمنا فيها أداء مميزا أمام قطر ونجحنا في التفوق على المنتخبين الياباني والكوري الجنوبي وأيضا منتخب ايران وقد تعرضنا لبعض الخسائر من نفس المنتخبات إلا أنها لم تكن بفارق أكثر من هدف أو اثنين باستثناء الخسارة من «العنابي» بفارق 5 اهداف بعد استبعاد لاعبين لدينا بالبطاقة الحمراء، مضيفا أن قراءة المباريات الفنية تثبت أن الحظوظ متساوية بين المنتخبات وأننا نملك فرصة التأهل كشأن باقي المنتخبات المشاركة في التصفيات.



فيما تحدث اللاعبان عبدالعزيز الشمري وعبدالعزيز سالمين عن أهمية البطولة وحساسيتها، وقالا «نتطلع للوصول بالأزرق إلى نهائيات كأس العالم ولن تسنح لنا الفرصة لفعلها إلا من خلال التعاون التام بين اللاعبين والجهازين الإداري والفني»، وأضافا: «الاتحاد وضع خطة إعداد انطلقت منذ أغسطس الماضي واستمرت حتى اليوم وهي المرة الأولى التي يضع فيها خطة تحضير طويلة الأمد ولا تقتصر على إعداد لشهر أو شهرين فقط وآن أوان قطف الثمار».