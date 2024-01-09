

لا يخفى على أحد أن الذهب لا يصدأ مهما طال به الزمن أو تراكمت عليه الأتربة وظروف الطبيعة القاسية كذلك منتخبنا الوطني لكرة اليد بطل آسيا برقم قياسي لم يصله أحد من المنتخبات المجاورة ولا حتى تلك التي في أطراف القارة الصفراء، فيسجل التاريخ ملاحم زرقاء تألق وتوهج فيها «أزرق اليد» بمختلف الظروف، وارتأينا أن نستعرض بعض الإنجازات التاريخية التي تثبت أن شرارة بسيطة من الشغف قد تعيد «الأزرق» إلى القمة مرة أخرى، ودليل ذلك هو تحقيق برونزية دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في الصين، والتي تحققت في ظل غياب عدد من النجوم الأساسيين والمهمين في الفريق بداعي الإصابة.



فعلى مستوى القارة الصفراء نجح منتخبنا بحصد اللقب في 4 مناسبات، الأولى كانت في الكويت عام 1995، تلاها الفوز باللقب في إيران 2002، ثم بقطر 2004 ، وأخيرا في تايلند عام 2007. أما على مستوى التأهل إلى بطولة كأس العالم فجاء ذلك في 8 مرات متتالية بدأها منتخبنا في ألمانيا عام 1982 وكررها في آيسلندا عام 1995. وشهدت بطولة العالم في مصر 1999 تواجد أزرقنا ضمن منتخبات النخبة العالمية، ثم بطولة العالم في فرنسا 2001 فالبرتغال عام 2003، أما في 2005 فكانت تونس مستضيفة البطولة تترقب وصول منتخبنا، لنعود إلى ألمانيا مرة أخرى في 2007 ونختتم المشوار في كرواتيا عام 2009.