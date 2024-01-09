

القاهرة - محمد سامي



أعرب مدرب منتخب مصر البرتغالي روى فيتوريا عن سعادته بالفوز في آخر تجاربه الودية قبيل السفر مساء اليوم إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية «كان 2023». وحقق «الفراعنة» الفوز على تنزانيا بهدفين نظيفين أحرزهما محمود تريزيغيه ومحمد صلاح.



قاد اللقاء طاقم تحكيم كويتي مكون من هاشم الإبراهيم حكم ساحة، ساعده كل من عباس غلوم وطلال الشمري وعبدالله الكندري كحكم رابع.



وعقب اللقاء صرح فيتوريا: «كان هدفنا الأساسي ألا نتعرض للإصابات في هذه المواجهة، فزنا ضد منافس جيد يشبه موزمبيق الذي سنواجهه الأحد المقبل في أولى مواجهات البطولة».



وأضاف: «تنزانيا لعبت بأسلوب دفاعي وتكتل واضح مع تضييق المساحات، المباراة تقريبا انتهت دون إصابات عدا عمر كمال الذي عانى من تقلص عضلي بسيط أثناء المباراة»، فيما أكد طبيب المنتخب محمد أبو العلا أن إصابة كمال بسيطة ولن تمنعه من اللحاق بلقاء موزمبيق، كما أعلن عن جاهزية ثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي وأحمد الشناوي، وكذلك المدافع ياسر ابراهيم.



من جهة أخرى، أعلن الاتحاد المصري عن مشاركة المنتخب الأول في بطولة ودية بالإمارات خلال فترة التوقف الدولي بشهر مارس إلى جانب منتخبات كرواتيا صاحب المركز الثالث في كأس العالم الأخير وتونس ونيوزيلندا، حيث ستقام البطولة بنظام مباراتين لنصف النهائي، على أن يلعب الفائزان في المباراة النهائية لتحديد بطل البطولة، بينما يلعب الخاسران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.