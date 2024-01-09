

رفض مدرب ليفربول يورغن كلوب الربط بين تعزيز فرص فريقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ونجاحه في إقصاء أرسنال من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.



وقال كلوب، عقب الفوز على أرسنال 2-0 في ملعب «الإمارات»، «لا أرى الأمور بهذه الطريقة لكن هذا لا يعني أنه لا أحد يستطيع تخيل هذا الاحتمال، لكنني لا أعتقد ذلك». وأضاف «ليست لدينا مشكلة في الإيمان والثقة بقدرة فريقنا ولا يزعجنا الحديث عن هذه الاحتمالات لأننا ندرك جيدا جدول المباريات الذي ينتظرنا». وأشار كلوب «لقد كانت مباراة صعبة، لا يوجد فريق يأتي إلى ملعب أرسنال ويفوز بسهولة، بالتأكيد ستواجهنا صعوبات ولكن إذا ركزنا مع الأعذار والتفكير في الغيابات سنعاني من مشاكل أكبر وسنفشل».



من جهته، أكد مدرب أرسنال أرتيتا أن لاعبيه بحاجة لإعادة تأهيل نفسي وذهني بعد إهدار العديد من الفرص في الخسارة أمام ليفربول يتلقى الفريق الهزيمة الثالثة على التوالي.



واكتفى أرسنال بفوز واحد في آخر 7 مباريات في جميع المسابقات ليؤكد مدربه الإسباني أرتيتا أن فريقه بصدد الوقوع في أزمة نفسية بعد التعثر في اللمسة الأخيرة أمام مرمى المنافسين.



وقال أرتيتا «ربما أصبحت مشكلة نفسية، لقد كانت واضحة أمام ليفربول أكثر من مباراتي فولام ووست هام، لذا أعتقد أننا بحاجة لإعادة ضبط النفس وأعتقد أن فترة التوقف ستكون مفيدة وجاءت في توقيت جيد». وأضاف «لم نستغل الفرص ليس في هذه المباراة، ولكن في المباريات القليلة الماضية ولهذا السبب لا نفوز بالمباريات، لا أشك أننا كنا نستحق الفوز في أكثر من مباراة لكن النتائج مختلفة تماما». وشدد أرتيتا «ما يتعين علينا فعله الآن هو مساندة هؤلاء اللاعبين وتدريبهم لن نعيد اختراع العجلة، لأنهم بالفعل قدموا أداء مميزا ووصلوا لحالة فنية جيدة للغاية في أوقات سابقة».



إلى ذلك، يلتقي تشلسي مع ميدلزبره اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.



إسبانيا



تأهل برشلونة إلى دور الـ 16 ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه بارباسترو (أحد أندية الدرجة الرابعة) 3-2 ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة.



وتقدم برشلونة عن طريق فيرمين لوبيز في الدقيقة الـ 18، قبل أن يضيف رافينيا دياز الهدف الثاني في الدقيقة 51، وفي الدقيقة 60 سجل أدريا دي ميسا هدف تقليص الفارق لبارباسترو، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة الـ88، وسجل بارباسترو الهدف الثاني عن طريق مارك برات سيرانو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



وفي مباراة أخرى في الدور نفسه، فاز ريال سوسيداد على مضيفه ملقا 1-0.



فرنسا



سحق باريس سان جرمان مضيفه ريفيل (أحد أندية الدرجة السادسة) 9-0 ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس فرنسا لكرة القدم. وتخطى موناكو عقبة مضيفه لنس بالفوز عليه بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الاصلي.