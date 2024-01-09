

سيتولى دوريفال جونيور تدريب منتخب البرازيل لكرة القدم كما اعلن ناديه الحالي ساو باولو. وكان الاتحاد البرازيل للعبة أقال المدرب المؤقت فرناندو دينيز من منصبه قبل يومين، وذلك بعد ان تسلم منصبه في يوليو الماضي خلفا للمدرب المؤقت الآخر رامون مينيزيس.



ونقل الموقع الرسمي لنادي ساو باولو على «إكس» عن دوريفال قوله «انه حلم شخصي تحول إلى حقيقة».



ونجح دوريفال (61 عاما) في قيادة فلامينغو الى لقبين كبيرين عام 2022 هما كأس البرازيل وكأس ليبرتادوريس (موازية لدوري ابطال اوروبا) قبل الانتقال الى تدريب ساو باولو الذي قاده الى احراز كأس البرازيل أيضا عام 2023.



وبقي المنتخب البرازيلي من دون مدرب دائم منذ رحيل تيتي بعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر نهاية 2022، تاركا المهمة مؤقتا لمينيزيس ومن بعده لمدرب فلوميننسي دينيز.



وفشل دينيز في تحسين النتائج المخيبة لـ «سيليساو»، إذ مني بثلاث هزائم متتالية في أكتوبر ونوفمبر الماضيين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2026، بينها خسارة على أرضه أمام الغريم الأرجنتيني بطل العالم.



وكان من المفترض أن يتسلم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهمة الاشراف على المنتخب البرازيلي الصيف المقبل، لكن هذا الملف أغلق بعدما قرر الإيطالي تمديد عقده مع فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني حتى 2026.



وتحتل البرازيل المركز السادس في تصفيات اميركا الجنوبية وهو المركز الأخير المؤهل مباشرة الى مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.