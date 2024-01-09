

أبقى يوفنتوس الثاني الفارق عن إنتر المتصدر عند نقطتين بفوزه بشق الأنفس على ساليرنتينا صاحب المركز الأخير والمنقوص عدديا 2-1 ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي، وعمق تورينو جراح نابولي بالفوز عليه 3-0. وأبدى ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس عدم رضاه عن الأداء الدفاعي لفريقه رغم الفوز، وقال: «في الوقت الحالي نشعر بأننا في صحة جيدة بدنيا، نحن أكثر هدوءا في اللحظات الصعبة أيضا».



وأضاف: «لقد لعبنا مباراة جيدة في الشوط الأول، والخصم لعب بشكل جيد دفاعيا، وبشكل عام لعبنا جيدا رغم التأخر في النتيجة 1-0».



وتابع: «هذه إشارات غير جيدة، التصور الدفاعي هو أننا نخاطر باستقبال أهداف كلما اقترب الخصم من منطقة جزائنا، نحن لسنا واثقين كما كنا من قبل». وزاد المدرب: «سنعمل على هذه الأشياء لأنه لا يمكننا المخاطرة باستقبال الأهداف من العدم. نحن نهاجم بطريقة أفضل لكننا سيئون في الدفاع». دخل يوفنتوس مباراته ضد ساليرنتينا مرشحا فوق العادة لإحراز النقاط الثلاث لاسيما أنه سحق منافسه قبل ثلاثة أيام 6-1 في مسابقة الكأس. لكن ساليرنيتانا فاجأ مضيفه بافتتاح التسجيل عبر جوليو ماغيوري (39) وحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول. ومني ساليرنتينا بضربة قوية في مطلع الشوط الثاني بطرد ماغيوري لنيله البطاقة الصفراء الثانية بعد مرور 53 دقيقة ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.



استغل يوفنتوس النقص العددي ليدرك التعادل أولا بواسطة الانجليزي صامويل ايلينغ جونيور (65)، قبل أن يمنح المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش الفوز ليوفنتوس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن إنتر المتصدر والفائز على فيرونا 2-1.



وانتهى لقاء روما مع أتالانتا على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية بالتعادل 1-1.