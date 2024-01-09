

الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023 انطلاق المنصة الرسمية لإعادة بيع تذاكر مباريات البطولة القارية التي تنطلق الجمعة المقبل وتستمر حتى 10 فبراير المقبل.



وقد نفدت تذاكر اللقاء الافتتاحي للبطولة، والذي يجمع منتخبي قطر ولبنان في الـ 7:00 مساء الجمعة بستاد لوسيل، كما نفدت أيضا تذاكر المباراة النهائية والمقررة إقامتها بستاد لوسيل 10 فبراير المقبل.



وبحسب اللجنة المنظمة، فإنه يمكن للمشجعين الذين يرغبون في إعادة بيع تذاكرهم زيارة الموقع الإلكتروني وتسجيل الدخول عن طريق إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بهم، ومن ثم اختيار قسم «طلباتي»، الذي يضم تذاكر المباريات التي قاموا بشرائها سابقا واختيار التذاكر التي يرغبون في طرحها للبيع مجددا، ولن يكون بمقدورهم التراجع عن عملية إعادة البيع. يشار إلى أن التذاكر التي تم شراؤها أو إعادة بيعها عبر قنوات البيع غير المصرح بها ليست صالحة، وتخضع للإلغاء في أي وقت ودون إشعار مسبق.



وتتوافر جميع تذاكر كأس آسيا على شكل نسخ رقمية، ويمكن تنزيلها وتقديمها كتذاكر إلكترونية على أي هاتف جوال، كما أن بطاقة «هيا» غير إلزامية لدخول المشجعين إلى الملاعب.



وتترقب القارة الآسيوية والعالم بشكل عام حفل افتتاح كأس آسيا الذي يشمل لقطات من كتاب «دليلة ودمنة»، وتم تجهيز كل الملاعب التي تستضيف المباريات بمقاعد يمكن الوصول إليها بكل سهولة، بما فيها المقاعد التي يمكن الوصول إليها باستخدام الكراسي المتحركة، إضافة إلى مقاعد للأشخاص من ذوي القدرة المحدودة على الحركة.