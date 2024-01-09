الغريب: ضرورة توعية العمال المتواجدين في المخيمات والمزارع والمتنزهات



دعت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر عند استخدام الفحم أو الخشب أو مدفأة الغاز أو الكيروسين للتدفئة بالمنازل والمخيمات والمزارع والمنتزهات بالأماكن المغلقة.



وأوضحت الإدارة أن انبعاث غاز أول أكسيد الكربون السام الناتج عن الاحتراق في المكان المغلق يتسبب في حصول حالات الاختناق والتسمم أو الإصابة أو الوفاة.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد محمد بدر الغريب في كل عام نتعامل مع حالات إصابات أو وفيات يسببها استخدام الفحم أو الخشب أو الغاز نتيجة لعدم التقيد بالطرق الآمنة لاستخدام هذه الوسائل بعد إشعالها ووضعها في الأماكن المغلقة بل وما يزيد من احتمالية التعرض لهذه النوعية من الحوادث استخدامها أثناء فترة النوم.



وطالب الغريب المواطنين بتوعية العمال المتواجدين في المخيمات والمزارع والمتنزهات من خطر استخدام الفحم ومدفأة الغاز والكيروسين في الأماكن المغلقة والاستعاضة عنها بأجهزة التدفئة المعتمدة الأخرى مع ضرورة التقيد بإرشادات الأمن والسلامة اللازمة. وأكد أن إدارة العلاقات العامة والإعلام تشدد على أهمية اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة عند إشعال الفحم، والحرص على اقتناء مطفأة حريق مع تهوية المكان للسماح بدخول الهواء المتجدد لعدم التعرض إلى الاختناق بالغازات السامة، محذرا من خطر استخدام الغاز للتدفئة، وطالب بفحص التمديدات والوصلات للتأكد من عدم وجود أي تسرب، وإغلاق مصدر الغاز قبل النوم من المفتاح الرئيسي وفصله عن الاسطوانة.