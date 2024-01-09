آلاء خليفة



أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة عن فتح باب الالتحاق لخطة الشواغر للبعثات الداخلية لخريجي الثانوية العامة للفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2023 من الخميس



11 يناير حتى الأربعاء 17 يناير الجاري في الساعة 12 ظهرا.



‏ودعا الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف أ.د.عادل البدر خريجي الثانوية العامة الراغبين في التسجيل في خطة الشواغر للبعثات الداخلية إلى التقدم لاختبار القبول بالمنشآت التعليمية الخاصة التي يرغبون في التسجيل بها كرغبة أولى وحصولهم على ورقة القبول ورفع جميع البيانات والمستندات المطلوبة على نظام التسجيل الإلكتروني الخاص بالبعثات الداخلية.



‏وأكد البدر ضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بالتسجيل والموضحة بالموقع الخاص للأمانة ‪puc.edu.kw، موضحا انه يمكن للطالب الاطلاع على النسب والتخصصات المطروحة في خطة الشواغر للبعثات الداخلية من خلال حسابات الأمانة العامة في مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للأمانة، كما أن قبول طلب التقديم لا يعني قبول الطالب في خطة الشواغر للبعثات الداخلية.