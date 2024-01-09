شريف حمديواصلت بورصة الكويت موجة الارتفاعات المتتالية للمؤشرات، إذ حققت القيمة السوقية لبورصة الكويت مكاسب لافتة منذ بداية العام الجديد وسط حالة من التفاؤل تسود بين أوساط المتعاملين في الفترة الحالية وانتظار تشكيل الحكومة الجديدة في ظل التوقعات بان يتم التركيز على الملف الاقتصادي، فضلا عن ترقب الكشف عن النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة عن العام الماضي والتوزيعات المنتظرة للبنوك والشركات خصوصا في السوق الأول.ويعزز هذه الحالة التفاؤلية استقرار أسعار النفط بالسوق العالمي أعلى من السعر التأشيري في الموازنة العامة للكويت في العام المالي الجديد، فضلا عن استقرار الأسواق العالمية في ظل الحديث عن خفض متوقع لأسعار الفائدة في البنوك المركزية وفي الكويت خلال 2024.وبمكاسب السوق امس والبالغة 304 ملايين دينار، قفزت المكاسب من بداية السنة إلى 1.6 مليار دينار ليصل إجمالي القيمة الى 41.823 مليار دينار ارتفاعا من 40.259 مليار دينار في نهاية العام الماضي.ويبرهن على حالة التفاؤل والثقة بسوق الأسهم الكويت، استمرار ارتفاع معدلات السيولة منذ بداية 2024، رغم تراجعها في جلسة امس بنسبة 6% بإجمالي 69.3 مليون دينار، مقارنة بجلسة أول من امس والتي كان مستوى السيولة فيها 74 مليون دينار، علما أن متوسط السيولة اليومي في 2023 بلغ 43 مليون دينار.واستمر تركز السيولة بجلسة امس على الأسهم القيادية في قطاعات متنوعة، أبرزها القطاع البنكي، إذ جاء بصدارة الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة امس سهم بيتك بـ 10.4 ملايين دينار، تلاه سهم ايفا بـ 5.5 ملايين دينار، ثم سهم ارزان بـ 4.4 ملايين دينار، وسهم عقارات الكويت بـ 4.3 ملايين دينار، وسهم الوطني بـ 3.4 ملايين دينار، تبعه سهم الخليج بـ 2.8 مليون دينار، ثم سهم اجيليتي بـ 2.2 مليون دينار، وسهم أعيان بـ 2.1 مليون دينار، وهي ذات القيمة لسهم الدولي، و2 مليون لسهم بوبيان.وشهدت احجام التداول تراجعا بنسبة 5.8% بتداول 292 مليون سهم مقارنة بـ 310 ملايين سهم أول من امس، وجاء بصدارة الأسهم الأكثر تداولا عقارات الكويت بـ 20.8 مليون سهم، تلاه ارزان بـ 18.4 مليون سهم، ثم ايفا بـ 15.6 مليون سهم.وقاد نشاط السوق امس 9 قطاعات اكتست مؤشراتها الوزنية باللون الأخضر، تصدرها منافع بـ 3.4%، تلاه قطاع سلع استهلاكية بـ 3.3%، وكان قطاع البنوك قد واصل ارتفاعاته بـ 0.9% في جلسة امس.وفي ظل النشاط الإيجابي والزخم الشرائي ارتفعت امس قيمة اسهم 73 شركة، مقابل تراجع اسهم 40 شركة، واستقرار اسهم 9 شركات، ولم يجر التداول على أسهم 27 شركة.وانتهت جلسة الاثنين على مواصلة الارتفاعات الجماعية لمؤشرات السوق، وذلك بـ 0.74% للسوق الأول بإضافة 57 نقطة ليصل المؤشر إلى 7786 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7% بإضافة 40.3 نقطة ليصل إلى 5732 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.73% بإضافة 51.4 نقطة ليصل إلى 7082 نقطة.