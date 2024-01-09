

يعقوب العوضي



أسفرت قرعة بطولة الدوري العام لكرة اليد للرجال عن توزيع الفرق الـ 14 المشاركة إلى مجموعتين، ضمت الأولى كلا من كاظمة، النصر، اليرموك، برقان، الساحل، الكويت والفحيحيل، بينما ضمت الثانية كلا من التضامن، العربي، خيطان، القرين، السالمية، الصليبخات والقادسية.



وتنطلق البطولة في السادس من فبراير المقبل، حيث سيتواجه في الجولة الأولى كل من القادسية مع كاظمة، النصر مع الصليبخات، السالمية مع اليرموك، برقان مع القرين، خيطان مع الساحل، الكويت مع العربي والتضامن مع الفحيحيل.



وتقام البطولة من ثلاثة أقسام، الأول تمهيدي تتقابل كل الفرق في البطولة مع بعضها البعض بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل عن الدور التمهيدي الـ 6 فرق الأولى في الترتيب العام إلى القسم الثاني (الدوري الممتاز)، وتتنافس على لقب البطولة والمراكز الثلاث الأولى بنظام الدوري من قسمين ذهاب وإياب مع احتفاظهم بنقاطهم من الدوري التمهيدي.



أما الفرق الثمانية المتبقية من الدور التمهيدي فتلعب دوري الدرجة الأولى بنظام الدوري من جولة واحدة فقط، وتحتفظ بالنقاط التي تحصلت عليها في القسم التمهيدي.