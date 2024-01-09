أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «اننا نعمل على حل ديبلوماسي للوضع في الجنوب ربما سيكون تطبيقه مرتبطا بوقف العدوان على غزة»، مشددا على «أن المطلوب اعادة إحياء اتفاق الهدنة وتطبيقه وإعادة الوضع في الجنوب الى ما قبل العام 1967، وإعادة مزارع شبعا التي كانت تحت السيادة اللبنانية قبل البدء باحتلالها تدريجيا، والعودة الى خط الانسحاب السابق بموجب اتفاق الهدنة».



وكشف ان مستشار الرئيس الاميركي عاموس هوكستاين سيزور بيروت هذا الأسبوع، وسنبحث معه في كل هذه المسائل.



مواقف رئيس الحكومة جاءت في حديث الى «قناة الحرة» ضمن برنامج «المشهد اللبناني»، حيث سئل عن التحذيرات التي يتلقاها لبنان من احتمال حصول حرب، فقال «منذ 7 أكتوبر ونحن نكرر أننا طلاب استقرار دائم وندعو الى حل سلمي دائم، ولكن في المقابل تصلنا تحذيرات عبر موفدين دوليين من تدمير وحرب على لبنان. الموقف الذي اكرره لهؤلاء الموفدين هو: هل انتم تدعمون فكرة التدمير؟ وهل ما يحصل في غزة امر مقبول؟ وقال:«لقد ابلغنا الجميع استعدادنا للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في جنوب لبنان وعند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، والالتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار 1701».



وأضاف «عند دخول اسرائيل الى لبنان عام 1978، صدر قرار عن مجلس الأمن الدولي قضى باعادة تطبيق اتفاق الهدنة. نحن تحت الشرعية الدولية، ونطالب بتطبيقها على الجميع وبتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية، وقد أخذنا ثقة مجلس النواب على هذا الاساس».



وردا على سؤال، قال «المطلوب اعادة احياء اتفاق الهدنة وتطبيقه واعادة الوضع في الجنوب الى ما قبل العام 1967، واعادة مزارع شبعا التي كانت تحت السيادة اللبنانية قبل البدء باحتلالها تدريجيا. المطلوب العودة الى خط الانسحاب السابق بموجب اتفاق الهدنة، وأضاف «نحن نعمل على حل ديبلوماسي ربما سيكون تطبيقه مرتبطا بوقف العدوان على غزة».



وردا على سؤال، قال: «التهديدات التي تصلنا مفادها انه يجب انسحاب حزب الله الى شمال الليطاني، في الوقت الذي نشدد نحن على أن هذا الامر جزء من البحث الذي يجب ان يشمل انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي التي تحتلها ووقف اعتداءاتها على لبنان وخرقها للسيادة اللبنانية».



واضاف «تلقينا عرضا بالانسحاب الى شمال الليطاني، ولكننا نشدد على الحل الشامل ومن ضمنه حل الموضوع المرتبط بسلاح حزب الله».



ولفت الى ان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل تحدث عن ضرورة التنبه لعدم توسيع الحرب. ونحن شددنا على أننا نمد ايدينا الى المجتمع الدولي سعيا لإرساء الاستقرار في المنطقة، واذا استطعنا تحصيل حقوق لبنان، فان حزب الله لا هدف له الا المصلحة اللبنانية.



وقال «ان القرار 1701 نص على تعزيز دور الجيش والتعاون مع اليونيفيل لتمكينها من القيام بدورها، وهذا الأمر يحتاج الى زيادة عديد الجيش حوالي عشرة آلاف عنصر وتقوية قدراته. ونحن مستعدون للتعاون شرط أخذ الضمانات اللازمة لعدم استمرار التعديات الاسرائيلية».



وأضاف «نحن نحمل المسؤولية للمجتمع الدولي لكي يوقف العدوان الاسرائيلي ونؤكد لمن يتحدث معنا أننا نريد السلم والاستقرار وتحصيل حقوق لبنان كاملة، وبعد ذلك تعو حاسبونا».



وعن وجود طرح الماني بنشر قوات المانية على الحدود، قال «وزيرة خارجية ألمانيا ستزور لبنان، ولكن أحدا لم يحدثنا بطرح من هذا القبيل».



وعن ملف الخرق السيبراني في مطار بيروت قال «التحقيق في هذا الملف لم ينته بعد، وهناك ضباط متخصصون يتابعون الموضوع. في ظل الحرب التقنية التي بات متعارفا عليها عالميا، فإن احتمال الخرق وارد ولكن المهم أن يتم كشف كل التفاصيل وإعادة الوضع الى طبيعته. وهذا الملف يتابعه وزير الأشغال وأنا على تواصل معه. إن حصول اي خرق لا يعني أن الأمن غير متوافر، فجهاز أمن المطار يقوم بواجباته بالتعاون مع جميع المعنيين».



وتحدث ميقاتي عن ملف التعيينات العسكرية قائلا «الاتصالات مستمرة في هذا الاطار والموضوع سيطرح على مجلس الوزراء في الوقت المناسب.الأولوية لدينا هي لتعيين رئيس للأركان، أما سائر التعيينات فهي سترتبط حكما بموضوع تعيينات مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، ولسنا في وارد تحدي احد.



وقال «هناك نوع من توافق على الاسم المقترح لرئاسة الأركان، ولكن الأمر يتطلب استطلاع رأي قائد الجيش. واذا كان وزير الدفاع لديه اقتراح بـ(اسم) فليتفضل بطرحه»، مضيفا «الوزير له مني كل احترام ولكنني آسف للطريقة التي تصرف بها بعد اجتماعه الأخير معي».



وعن الملف الرئاسي، قال «هناك حراك دولي في الملف ولكن يتقدم عليه وضع المنطقة. واذا بقيت الحرب مفتوحة فلا اعتقد شخصيا ان ملف الرئاسة سيتقدم. هناك تحرك للجنة الخماسية العربية والدولية، وأتمنى ان يكون وقف لاطلاق النار في غزة ليصار الى تحريك هذا الملف، وانتخاب رئيس جديد لكي تنتظم الحياة الدستورية والوطنية».



وقال ردا على سؤال «هناك اجتماع قريبا للجنة الخماسية، وهي ستباشر عملها. اما زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان فسيسبقها تحرك اللجنة الخماسية».