

توفي أسطورة كرة القدم الألمانية «القيصر» فرانتس بكنباور اليوم عن 78 عاما، وفق ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة لوسائل الاعلام.



وانسحب بكنباور قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب «دي مانشافت» بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.



وفيما يأتي نبذة عن أسطورة كرة القدم الألمانية فرانتس بكنباور الذي توفي الأحد عن 78 عاما:



٭ ولد في 11سبتمبر 1945 في ميونيخ (ألمانيا).



٭ توفي في 7 يناير 2024 عن 78 عاما.



٭ الطول: 1.81م.



٭ شغل مركز الليبرو عندما كان لاعبا.



٭ دافع عن ألوان بايرن ميونيخ (1964-1977)، نيويورك كوزموس الأميركي (1977-1980 و1983)، هامبورغ (1980-1982).



٭ ساهم كلاعب بفوز ألمانيا الغربية بكأس العالم 1974، بعد الحلول في مركز الوصافة عام 1966.



٭ ساهم كلاعب بفوز بلاده بكأس أمم أوروبا عام 1972.



٭ قاد فريقه بايرن ميونيخ الى الفوز بكأس الاندية الاوروبية البطلة أعوام 1974 و1975 و1976.



٭ قاد فريقه بايرن ميونيخ الى الفوز بالكأس القارية (انتركونتيننتال) عام 1976.



٭ أحرز بطولة المانيا الغربية مع بايرن ميونيخ أعوام 1969 و1972 و1973 1974، ثم مع هامبورغ عام 1982.



٭ أحرز كأس المانيا الغربية أربع مرات مع بايرن ميونيخ في أعوام 1966 و1967 و1969 و1971.



٭ قاد فريقه نيويورك كوزموس الاميركي إلى الفوز ببطولة الولايات المتحدة ثلاث مرات في 1977 و1978 و1980.



٭ حاز جائزة الكرة الذهبية الاوروبية مرتين في 1972 و1976.



٭ حاز جائزة أفضل لاعب في ألمانيا أعوام 1966 و1968و1974 و1976.



٭ خاض 103 مباريات دولية بين 1965 و1977، بينها 50 قائدا، سجل خلالها 14 هدفا.



٭ درب منتخب ألمانيا الغربية من سبتمبر 1984 إلى يوليو عام 1990، حيث قاده الى الفوز بكأس العالم في مونديال إيطاليا عام 1990، وإلى المباراة النهائية في مونديال 1986، ثم انتقل لتدريب مرسيليا الفرنسي وبايرن ميونيخ الذي أصبح لاحقا رئيسه.