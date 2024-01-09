أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح المركز الذكي التجريبي لخدمة المواطن في مبنى الادارة العامة للجنسية والجوزات في منطقة الشويخ.



وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن المركز يقدم خدماته للمواطنين على مدار الساعة ابتداء من اليوم الثلاثاء.



واشارت الى ان المركز يقدم خدمات الوزارة المقدمة الكترونيا للمواطنين على تطبيق سهل او موقع وزارة الداخلية، وتشمل الخدمات تسلم الجواز ورخصة القيادة والبطاقة المدنية.



هذا، وأكدت وزارة الداخلية أن هناك توسعا في المراكز الذكية خلال الفترة القادمة في مختلف المناطق، وذلك ضمن خطوات المؤسسة الامنية نحو التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين في انجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.