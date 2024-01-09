بشرى شعبان



نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بقطاع التخطيط والتطوير الإداري وبحضور الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري سالم الرشيدي وبالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط محاضرة توعوية لرؤساء الأقسام ومن في مستواهم بشأن نظام إدارة الجودة. ألقى المحاضرة المستشار د.فيصل مناور من المعهد العربي للتخطيط وعضو فريق عمل تطبيق إدارة الجودة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من منطلق التوعية بأهم متطلبات إدارة الجودة لحصول الوزارة على شهادة «الآيزو»، التي تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتقديمها بأعلى قدر من الجودة.