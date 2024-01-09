افتتح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود نادي الأطفال النموذجي في منطقة الوفرة السكنية، وذلك في اطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتوفير جميع الخدمات للمنطقة ودعم كافة الجوانب التعليمية والترفيهية للأطفال في مختلف مناطق البلاد. ورافق الوزير وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز المطيري والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية د.خالد العجمي ومديرة الادارة نادية النجادة والمراقب دلال المهاوش.



وقام الوزير بجولة تفقدية لنوادي الأطفال التابعة لادارة المرأة والطفولة قطاع التنمية الاجتماعية حيث تفقد سير العمل في نادي أطفال الفيحاء ومن ثم قسم تنمية الطفل بالخالدية.



وأكد عبدالعزيز المطيري أن الوزارة وبتوجيهات مباشرة من الوزير تحرص على توفير خدماتها في مختلف مناطق البلاد خاصة المناطق الجديدة، لافتا إلى أن الوزير وجه بضرورة تذليل جميع الصعوبات وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لنوادي الاطفال للقيام بدورها وتقديم كافة الخدمات لأهالي المنطقة وأطفالهم.