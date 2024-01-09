أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن انطلاق حملات أعمال النظافة في المحافظات من قبل الفرق الميدانية لإدارات النظافة والتي تستمر طوال شهر يناير الجاري.



ونفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي حملة تفتيشية للكشف على كل أعمال خدمات النظافة العامة داخل جميع مناطق فرع بلدية المحافظة من مراقبة وإشراف متابعة على النظافة العامة وعلى تنفيذ أعمال متعهدي نظافة وشركات لنظافة العامة والرقابة على الباعة المتجولين والعمل على تنفيذ القوانين واللوائح القرارات الصادرة بشأن النظافة العامة وأشغال الطرق داخل نطاق المحافظة، وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام.



وقال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فيصل العتيبي إن الهدف من الحملات التفتيشية الميدانية رصد المظاهر السلبية واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة في المناطق التي تقع تحت مسؤوليته.



وأكد قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 19 سيارة مهملة ووضع 16 ملصقا لسيارات وقوارب مهملة تمهيدا لإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة بالإضافة إلى تحرير 5 مخالفات استغلال مساحة وإزالة كراسي وطاولات بدون ترخيص «مقهى» وتحرير 4 إنذارات لإزالة المخالفات ورفع حمولة 20 طنا من الأنقاض بمنطقة حولي.



وأشار إلى استمرار الحملات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق طوال شهر يناير الجاري، مبينا في هذا الخصوص عدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.