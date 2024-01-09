

بعد خمس سنوات متواصلة من التقديم التلفزيوني المباشر، يواصل الإعلامي عبدالرحمن الجاسر مسيرته الاعلامية في تقديم اللقاءات التلفزيونية المباشرة من خلال تقديمه برنامج «صباح الخير يا كويت» الذي يسلط الضوء على المواضيع اليومية التي تهم الشارع الكويتي وأبرز الانجازات الشبابية والمشاريع الحديثة لجهات الدولة المختلفة. تميز الجاسر بتقديمه التلفزيوني من خلال تبسيط الحوار باللهجة المحلية بعيدا عن الملل والرتابة والتركيز على شفافية الحوار في الطرح والابتعاد عن الإسهاب في الكلام مع الاختصار والتدقيق، بما يواكب سلوك المشاهد الذي صار يتابع ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سريع وموجز.



الإعلامي عبدالرحمن الجاسر لايزال عنده الكثير ويسير بخطى ثابتة في مسيرته الإعلامية ليؤكد للجميع أنه نموذج للشباب الكويتي المعطاء والنجاح الإعلامي والذي يعتمد عليه في أحلك الظروف، حيث انه أجرى خلال خمس سنوات اكثر من 1000 لقاء تلفزيوني مباشر بجانب العديد من الحلقات الخاصة في مناسبات ومؤتمرات عديدة داخل الكويت وخارجها انطلاقا من برنامج «كويت اليوم» الذي كان يعرض على شاشة تلفزيون المجلس، وصولا إلى برنامج «صباح الخير يا كويت» والذي يعرض يوميا على شاشة تلفزيون الكويت، حيث يشارك الجاسر زملاءه الإعلاميين ذوي الخبرة في تقديم هذا البرنامج الذي يتميز بوجود فريق عمل متمكن في الإعداد والإخراج برئاسة نايف النعمة وإخراج محمد بولند.