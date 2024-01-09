

القاهرة - محمد صلاح



رفضت الفنانة غادة عادل الرد على الانتقادات الواسعة التي وجهت إليها بسبب الشخصية التي تجسدها في المسلسل الذي يعرض حاليا «حالة خاصة»، وبين الشخصية التي سبق وجسدتها في مسلسل «الميزان» التي قدمتها منذ سنوات، حيث ظهرت في كلا العملين بدور المحامية التي تعمل في أكبر مكاتب المحاماة، بل أيضا تكون متزوجة ولها طفل، والطريف أن لون وتسريحة وطول الشعر متطابقة في الشخصيتين.



غادة أكدت أنها سعيدة جدا لتصدر العمل «ترند» محرك البحث «غوغل»، خلال الساعات القليلة الماضية، ويشاركها البطولة: طه الدسوقي، حسن أبوالروس، وهو من تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار، ومكون من 10 حلقات.