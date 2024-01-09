أطلق صاروخ جديد من فلوريدا أمس حاملا أول مركبة أميركية يفترض أن تهبط على القمر منذ أكثر من 50 عاما وطورته هذه المرة شركة خاصة.



وأطلق الصاروخ «فولكن سينتور» من مجموعة «يو إل إيه» التي تضم مجموعتي «بوينغ» و«لوكهيد مارتن» العملاقتين، ليقوم بأول رحلة له من كاب كانافيرال أمس من مركز كينيدي للفضاء.



وصفق العاملون في القاعدة وهتفوا فرحا عند انفصال منصة الإطلاق والمركبة الفضائية القمرية بعد نحو 48 دقيقة من دون وقوع أي حادث، وهو ما يعد محطة رئيسية للشركة.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «يو إل إيه» توني برونو عبر شبكة البث التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، إنه «متحمس»، لكنه أضاف: «إنها نتيجة سنوات من العمل الشاق.. وحتى الآن كانت مهمة العودة إلى القمر رائعة».



أما مدير التخطيط الإستراتيجي في «يو إل إيه» إريك موندا فلاحظ أنه إقلاع «لا تشوبه شائبة»، مضيفا: «كان جيدا جدا، خرجت لمشاهدته».



وطورت مركبة الهبوط التي تحمل اسم Peregrine شركة أستروبوتيك Astrobotic الناشئة، بدعم من ناسا التي كلفت هذه الشركة نقل معدات علمية إلى القمر في عقد بلغت قيمته 108 ملايين دولار.



ويفترض أن يدشن هذا الإطلاق سلسلة مهمات مدعومة من وكالة الفضاء الأميركية التي ترغب في الاعتماد جزئيا على القطاع الخاص لتحقيق طموحاتها بشأن القمر.