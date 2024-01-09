

عبدالله قنيص



تمكن رجال أمن مخفر شرطة خيطان، من ضبط تاجر حبوب مخدرة، وذلك عقب مطاردة امتدت من طريق المطار حتى الدائري الخامس. وعثر رجال الأمن داخل حقيبة قام المتهم بإلقائها، على 1112 حبة مخدرة ومبلغ 4797 دينارا وميزان حساس وكيسين شفافين بهما مواد مخدرة.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إنه خلال تجوال دورية على طريق المطار رصدت مركبة يابانية صالون متوقفة على جانب الطريق «كتف طريق المطار الأيمن» مقابل خيطان، ولدى اقتراب الدورية من المركبة لتقديم المساعدة فوجئ رجلا الأمن بصاحب السيارة يلقي حقيبة تطاير منها مبلغ مالي وكيس به حبوب ثم فر هاربا بسيارته، وعليه تواصل رجال الأمن مع عمليات الداخلية لإرسال دورية إلى موقع إلقاء الحقيبة ومطاردة الشخص حتى تم توقيفه على الدائري الخامس، وبالعودة إلى الحقيبة وجد بداخلها المضبوطات.



هذا، وأحيل المتهم والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.