عبدالعزيز الفصلي



بدأت وزارة التربية بفتح باب التسجيل لرياض الاطفال اعتبارا من يناير الجاري ويستمر حتى يوم الخميس 30 مايو 2024.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة عن ان الأوراق المطلوبة للتسجيل هي إحضار بطاقة الأب وصورة للجنسية الكويتية لإثبات جنسيته وعدد 2 صورة شخصية 4×6 للطالب وشهادة ميلاده الأصلية، والبطاقة الصحية للطالب لإجراء الكشف الطبي لإثبات صحته واللياقة البدنية، أيضا البطاقة المدنية للطالب، والأوراق الأصلية للطلاب ذوي متلازمة الداون، كذلك لا بد من وجود تقرير طبي للطالب المعروف بأن لديه متلازمة الداون ويؤكد فيه وضع الطالب الصحي ومدى ذكائه، وأوراق فحوصات الصحة المدرسية، و8 صور شخصية جديدة للطالب مقاس 4×6، وصورة من شهادة ميلاد الطفل وصورة من بطاقة الأب الأصلية.