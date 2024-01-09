مبارك الخالدي

يغادر ظهر اليوم وفد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى العاصمة المصرية القاهرة لبدء معسكر تدريبي ضمن استعدادات الأزرق لتصفيات آسيا المشتركة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 التي من المقرر أن تستأنف منافساتها في مارس المقبل عندما يخوض منتخبنا مواجهتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى أمام منتخب قطر يومي 21 و26 مارس، وتضم المجموعة أيضا منتخبي الهند وأفغانستان.

وسيخوض الأزرق خلال المعسكر مباراتين وديتين أمام ليبيا الجمعة المقبل، ثم مع منتخب أوغندا 19 الجاري.

من جانب آخر، تغادر البلاد في الساعة الثالثة عصر اليوم بعثة منتخبنا الوطني الاولمبي متجهة الى تايلند للانخراط في معسكر اعدادي ينطلق اليوم حتى 22 الجاري، وذلك تحضيرا لخوض الاستحقاقات المقبلة، حيث يستعد الأزرق تحت 23 سنة لنهائيات كأس آسيا المقررة اقامتها في قطر خلال الفترة من 15 ابريل حتى

3 مايو المقبلين، والمؤهلة بدورها الى اولمبياد باريس 2024.

وكانت القرعة قد أوقعت الأزرق في المجموعة الرابعة مع منتخبات أوزباكستان وڤيتنام وماليزيا. ومن المقرر ان يلعب الازرق خلال تواجده في تايلند مباراتين وديتين، الاولى مع منتخب تايلند والأخرى لم يتم تأكيدها حتى تاريخ المغادرة. واختار الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب البرتغالي بيكسي ومساعده محمد الفيلكاوي قائمة من 23 لاعبا لخوض المعسكر.

قائمة الأولمبي

وأعلن مدرب منتخبنا الأولمبي إيميليو بيكسي عن قائمة ضمت 22 لاعبا وهم: عبدالرحمن الفضلي، فهد العازمي، معاذ العنزي، فيصل الشطي، عبدالعزيز البحر، عبدالرحمن الديحاني، عبدالله العنزي، بدر المطيري، عبدالرحمن الشرهان، جاسم شموه، طلال القيسي، فهد الفضلي، سالم الختلان، منتصر العبدالسلام، مساعد الشايع، محمد الراشد، سلطان الفرج، إبراهيم كميل، حمد الطويل، عبدالعزيز أسعد، عبدالرحمن الرشيدي، عبدالرحمن العنزي.