

عبدالعزيز جاسم



توصل مجلس إدارة كاظمة إلى اتفاق مع مهاجم أفريقيا الوسطي سيزار لوبي مانزوكي (27 عاما) قادما من داليان الصيني وذلك في ظل حرص الجهازين الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم على تدعيم صفوف الفريق بمحترفين ذوي مستوى عال يتمكنون من إعادة «البرتقالي» إلى مستواه الطبيعي ومنصات التتويج، وسبق للمهاجم لوبي أن مثل منتخب بلاده في 3 مباريات.



إلى ذلك، ذكرت مصادر لـ «الأنباء» أن الفريق يرغب في التعاقد مع مدافع نادي الكويت المغربي بلال عيفه في حال فسخ «الأبيض» التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.