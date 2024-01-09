

بدأت الهيئة العامة للرياضة في إجراء الخطوات الأولى لتطوير ملاعب كرة القدم بالساحات الرياضية التي تبلغ 12 ساحة لاستغلالها في إجراء الحصص التدريبية لفرق المراحل السنية للأندية المحلية وتدريبات الفريق الأول وإقامة المسابقات الرسمية للحفاظ على أرضيات الملاعب الرئيسية من تلف وتدهور حالتها بسبب كثرة إقامة التدريبات وإقامة المباريات.



وقالت الهيئة في بيان ان ذلك يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير المنشآت الرياضة وتوفير بيئة رياضية مستدامة ومناخ دافع للإنجاز بدعم ورعاية الحركة الرياضية.



وأضاف البيان أن خطة التطوير تشمل استبدال أرضية الملاعب الحالية من العشب الصناعي إلى العشب الطبيعي وتجديد وإحلال طبقات التربة وإنشاء شبكة صرف وري أوتوماتيكية ومضخات وخزانات للري.



وتسهم عملية نقل الحصص التدريبية للمراحل السنية في الأندية لملاعب الساحات في توفير الوقت لإعادة زراعة أرضية الملاعب الرئيسية في الستادات المختلفة بالبذور الشتوية والصيفية والقيام بأعمال الصيانة الزراعية للأرضيات، وستقوم الهيئة بإعادة تصميم ساحة الصباحية بإنشاء عــدد من الملاعب بمساحة تقدر بـ 86000م. وذكر البيان أن الهيئة بصدد إنشاء صالات متعددة الأغراض لاتحادات الألعاب الفردية، ويأتي ذلك ضمن خطة الهيئة في توفير البنية التحتية لممارسة كل الرياضات.