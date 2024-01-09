ناصر العنزي ـ يحيى حميدان

واصل العربي مشاركته الكويت الصدارة ولكل منهما 33 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف لمصلحة «الأبيض» بعد فوزه على الفحيحيل 2-1 في الجولة الـ 14 لدوري زين.

عاجل العربي خصمه بهدف مبكر في الشوط الأول (12)، وغاب سلطان العنزي وأيوالا وبدر طارق بداعي الإصابة. من جانبه، فإن الفحيحيل كاد أن يتعادل أيضا بنيران صديقة بعدما حول المغربي حمزة خابا الكرة من ركلة ركنية اتجاه مرماه مرت بسلام (30). وفي الشوط الثاني أضاف عبدالرحمن الشرهان الهدف الثاني للعربي (51)، وتمكن الفحيحيل من تقليص الفارق من ركلة جزاء نفذها المهاجم باروس (86).

وتمكن الشباب من تجاوز عقبة كاظمة بهدف نظيف مساء أمس على ستاد صباح السالم ضمن الجولة الـ14 من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم. وأصبح لـ «أبناء الأحمدي» 14 نقطة في المركز الثامن، وتجمد رصيد «البرتقالي» عند 17 نقطة. وهز الشباب شباك كاظمة على عكس مجريات النصف الأول من المباراة من فرصته الوحيدة بعدما سدد السنغالي إبراهيما غايي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وارتطمت بقائد كاظمة حمد حربي، لتغالط الحارس بدر الصعنون وتسكن مرماه (39)، لينتهي الشوط الاول بتقدم «أبناء الأحمدي» بهدف دون رد. وتراجع الشباب في آخر نصف ساعة من زمن اللقاء لتأمين الدفاع وافتقد كاظمة، بعدما زج مدرب «البرتقالي» محمد دهيليس ببعض الأوراق الهجومية مثل شبيب الخالدي وناصر فالح والبرازيلي دوغلاس فالي، للحلول الفردية والسرعة في نقل كراته.

السالمية يلتقي الجهراء اليوم

وتختتم الجولة 14 بلقاء وحيد يجمع الجهراء برصيد نقطتين مع السالمية (١٧) نقطة على ملعب علي صباح السالم مساء اليوم في الساعة 5.35