

عبدالعزيز جاسم



أكد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية صالح الشيخ أن الأصفر حقق الأهم في مواجهته مع النصر أول من أمس ضمن الجولة الـ 14 من دوري زين الممتاز، وذلك بتحقيق الفوز بهدف دون رد، مشيرا إلى أن من حق الجماهير أن تنتقد أداء الفريق فهي دائما تريد الفوز وتقديم المستوى الجيد.



وأضاف الشيخ الذي يقود الأصفر حاليا بعد اعتذار المدرب محمد إبراهيم لظروفه الصحية: قدمنا مستوى جيدا في الشوط الأول وكنا الطرف الأفضل، لكن في الشوط الثاني سيطر النصر أكثر، ونحن سيطرنا على فترات وفرصنا كانت أكثر من المنافس الذي يعتبر من أقوى الفرق هذا الموسم وسبق أن تغلب على العربي، وخسر من الكويت في اللحظات الأخيرة، والمهم حاليا أن الأمور بأيدينا، فالفارق بيننا وبين المتصدر نقطة واحدة.



وأشار إلى أن استمراره مع القادسية من عدمه يعود لمجلس الإدارة، مؤكدا أنه في خدمة النادي ويعمل من أجله.



إلى ذلك، تعرض لاعب الوسط عبدالعزيز وأدى إلى إصابة في الرقبة بعد اصطدامه بزميله عبدالله مطاوع، لكن الفحوصات الطبية أثبتت سلامته وسيكون ضمن قائمة الأزرق. من جانبه، قال مدرب فريق النصر ظاهر العدواني إن «العنابي» قدم مباراة ممتازة، وكان الطرف الأفضل فنيا وبدنيا، وكنا متماسكين رغم أننا كنا تحت الضغط، وقد حصلنا على فترة راحة أقل قبل هذه المباراة بعد مواجهة خيطان السابقة، مشيرا إلى أن توقيت هدف القادسية بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أحدث «ربكة» لكننا عدنا في الشوط الثاني وسيطرنا عليه وأضعنا ركلة جزاء. وأضاف أن المنافسة على اللقب بين فرق الصدارة مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات، ومن الممكن أن تحدث أمور كثيرة مستقبلا.