

انطلقت أول من أمس في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، دورة حكام الخرطوش الدولية التي يحاضر فيها الحكم الدولي القطري عبدالله الحمادي المندوب الفني للاتحادين الدولي والآسيوي ونائبه الكويتي محمد جاسم الفهد نائب رئيس لجنة الحكام رماية الخرطوش، تزامنا مع استضافة الكويت لفعاليات لبطولة الكويت الآسيوية للخرطوش التي تنطلق السبت المقبل وتستمر حتى 23 الجاري بمشاركة أكثر من 500 رام ورامية يمثلون 26 دولة آسيوية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



وعلى هامش الدورة، قال الحمادي: «أشكر الاتحاد الكويتي للرماية على طلب تنظيم دورة دولية لمنح شارات دولية لحكام جدد قبل انطلاق البطولة الآسيوية دعما للحدث القاري المهم»، مبينا أن آلية اختيار الحكام للمشاركة في المسابقات الآسيوية، هي قيام الاتحاد الآسيوي بمخاطبة جميع الاتحادات التابعة له لترشيح حكام ويقوم الاتحاد القاري باختيار الأفضل منهم لإدارة المسابقات وهناك فرق بين الجوري والحكم.