

يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، التونسي نبيل معلول، أن الفوز الذي تحقق على حساب خيطان بهدف نظيف ضمن الجولة الـ 14 من دوري «زين» الممتاز كان صعبا بسبب أداء المنافس.



وأضاف عقب المباراة أن «الأحمر والأسود» لعب مباراة تكتيكية بصورة مثالية، لذلك كان فوزنا صعبا رغم خوضنا المباراة في ظل غياب جميع المحترفين الأجانب وبعض اللاعبين الآخرين بسبب الإصابة.



وأشار معلول إلى أن هذا الفوز المهم يعد إيجابيا بالنسبة لنا من جميع النواحي في ظل غياب 7 لاعبين أساسيين.



وبين أنه منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام قبل العودة للتدريبات من جديد في ظل نقص كبير نظرا لالتحاق مجموعة كبيرة من اللاعبين بالمنتخبين الأول والأولمبي، بالإضافة الى التحاق محمد مرهون بمنتخب البحرين وطه ياسين الخنيسي بصفوف تونس.



وأوضح معلول أنه لا يعلم شيئا عن الاخبار المتداولة حول تعاقد الكويت مع الظهير الأيسر القطري عبدالكريم حسن، لافتا إلى أن جميع المحترفين الخمسة الذين يمتلكهم «الأبيض» حاليا مستمرون حتى اللحظة، ولم نجر أي اتصالات مع أي لاعب من خارج البلاد.



من جهته، قال نائب رئيس الجهاز الإداري بنادي خيطان محمد الملا إن فريقه قدم مستوى مرضيا الى حد كبير أمام الكويت رغم الهزيمة.



ومضى قائلا: «هذا حال الكرة وليس من الضروري أن تفوز إذا قدمت مستوى جيدا، وبعد استقبالنا الهدف سنحت لنا بعض الفرص لكننا لم نستغلها كما ينبغي».