أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أمس الأمر الأميري رقم 1 لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.



وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) في بيان إن الأمر الأميري نص على أنه يعين كل من:



1 ـ سعادة د.عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبيئة والتغير المناخي.



2 ـ سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزيرا للرياضة والشباب.



3 ـ سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزيرا للعدل، ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.



4 ـ سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزيرا للبلدية.



5 ـ سعادة السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، عضوا بمجلس الوزراء.



وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.



وأمام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أدى الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري رقم 1 لسنة 2024 اليمين القانونية بالديوان الأميري.



هذا، وحضر أداء اليمين القانونية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، كما حضر أداء اليمين الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.