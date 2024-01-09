أعلن الجيش الإسرائيلي امس القضاء على عنصر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤول عن عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة «إكس» امس، «إن الجيش قام في وقت سابق امس في منطقة بيت جن (بريف دمشق الجنوبي الغربي) بتصفية المدعو حسن عكاشة مسؤول عمليات إطلاق القذائف الصاروخية لحماس من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة». وتابع أن عكاشة «وجه منذ بداية الحرب خلايا لحماس نفذت عمليات إطلاق قذائف صاروخية من سورية نحو الأراضي الإسرائيلية».



وأكد أدرعي أن إسرائيل «لن تسمح بتفعيل الإرهاب انطلاقا من سورية، التي نعتبرها مسؤولة عن كل عملية تنطلق من داخل أراضيها»، وتعهد بمواصلة العمل ضد أي تهديد.