أعلنت اللجنة الثلاثية (وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة) أنها وفي أول يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـ K-Net في عمليات تحصيل الرسوم انها قد قامت بعمل جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، والتي أسفرت عن عدد 6 مخالفات بشأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.

كما أسفرت الجولة التفتيشية عن ضبط عدد 35 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديه أجهزة الـ K-Net وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وذلك بإيقافهم وإحالتهم لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022.



وتهيب اللجنة بأصحاب مكاتب استقدام العمالة بضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علما بأن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي، وذلك للكشف عن المخالفين.