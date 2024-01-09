شدد النائب داود معرفي على ضرورة عقد الجلسات من دون شرط حضور الحكومة، مبيناً أن صحة انعقاد الجلسات يكون بحضور أغلبية أعضاء المجلس.

وشدد معرفي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة على ضرورة الالتزام بالخارطة التشريعية وإقرار القوانين التي ينتظرها أبناء الشعب الكويتي.

وقال معرفي "اعتقد أن المنصة تحتاج شجاعة حتى تكسر الأعراف التي يجب أن تتغير"، مضيفا ان عرف عدم انعقاد الجلسات لعدم حضور الحكومة أمر غير مقبول ولن يمر في المرة القادمة.

وأشار إلى وجود خارطة تشريعية اتفق عليها الأغلبية من النواب وكان من الأجدى الاستمرار فيها حتى بعدم حضور الحكومة.

وأكد ضرورة عدم تعطيل مصالح المواطنين لاسيما أن الحكومة قد يكون أمامها متسع من الوقت كي تتشكل وقد تأخذ وقتا كبيرا قد يصل إلى أشهر فلا يوجد ما يقيدها في التشكيل، مضيفا أنه من غير المقبول انتظار المواطنين حتى تتشكل الحكومة وتعطيل مصالحهم.

وطالب معرفي بانعقاد الجلسات لأن النواب لم يأخذوا الفرص الكافية في قاعة عبدالله السالم لتوصيل وجهة نظرهم، موضحا انه من غير المقبول السير باتجاه الحكومة وأن نخذل الشعب.

وقال "إذا الحكومة تريد التغيير في الخارطة هذا شأنها، والنواب على استعداد للاتفاق معها في هذا الشأن، وفي الوقت ذاته يجب الاستمرار بما التزم به النواب، واقرار القوانين وفي حال رغبة الحكومة في رد بعض القوانين فهذا شأنها".