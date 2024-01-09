البرجس: الهيئة حريصة على تعزيز الشراكة المؤسسية وتوحيد الرؤى والتكامل في تقديم الخدمات مع «السكنية»

ليلى الشافعي



بحثت الهيئة العامة لشؤون القُصر مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية سبل تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين الجهتين لمصلحة القصر والمشمولين برعاية الهيئة من مختلف الفئات.



وقال مدير الهيئة العامة لشؤون القصر م.حمد البرجس في تصريح صحافي بمناسبة قيام وفد من الهيئة بزيارة المؤسسة وعقد اجتماع تنسيقي مشترك بحضور قيادات ومسؤولي الهيئة والمؤسسة في إطار حرص الطرفين على تسهيل الاجراءات وسرعة تقديم الخدمات، بما يصب في صالح المشمولين برعاية الهيئة من القصر وذويهم.



وأكد البرجس حرص الهيئة على تعزيز الشراكة المؤسسية وتوثيق العلاقة وتوحيد الرؤى ومفاهيم العمل والتكامل في تقديم الخدمات مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومع الجهات ذات الصلة بعملها في الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص، مشيرا الى أن الاجتماع يؤكد حرص الطرفين على تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات.



وبين أن الطرفين اتفقا على عدد كبير من الأمور التي ستصب في مصلحة المشمولين برعاية الهيئة من القصر وذويهم، وفي مقدمتها التوصية بسرعة تشكيل فريق عمل مشترك من الهيئة والمؤسسة إضافة الى بنك الائتمان والجهات ذات الصلة لبحث المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع ودراستها من مختلف الجوانب واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها مع مراعاة الضوابط الحاكمة.



من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية بالتكليف م.راشد العنزي حرص المؤسسة على التنسيق الدائم والتعاون المثمر مع «القصر» في كل القضايا والموضوعات والتوافق بشأنها بتفهم واضح وتعاون كامل إدراكا من قبل المؤسسة لطبيعة الدور المهم الذي تقوم به الهيئة تجاه واحدة من أهم وأولى الشرائح في المجتمع.



وأشار العنزي إلى أن المؤسسة تنسق وبشكل مستمر مع الهيئة في العديد من الموضوعات والقضايا الخاصة بالمشمولين برعاية الهيئة، من بينها تخصيص القسائم للأسر المشمولة برعاية الهيئة وآليات التعامل مع القصر وأسر المحجور عليهم في الرعاية السكنية وحالات صرف بدل الإيجار وإجراءات التبادل للقسائم والبيوت والشقق الحكومية، وغيرها من الموضوعات.