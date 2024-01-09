أصدر عدد من أعضاء مجلس الأمة بياناً يطالبون فيه الخارجية الكويتية بضرورة الانضمام ودعم دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني.



ويأتي البيان استمراراً للتضامن الكويتي مع الحق الفلسطيني وتنفيذا لتوصيات مجلس الأمة في جلسته الخاصة المنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر 2023، وفيما يلي نص البيان.

قال رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".



يشهد إخواننا في غزة جرائم بشعة تقوم بها العصابات الصهيونية – ما يسمى بجيش الاحتلال – في قطاع غزة حيث تمت إبادة أكثر من 20 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وتهجير أكثر من 1.8 مليون قسرا من منازلهم في شمال وجنوب القطاع وهدم المساجد والمعابد والمستشفيات واستهداف الصحفيين وقصف مقرات اللاجئين والمنظمات الدولية التي تأويهم فضلا عن منع وصول المساعدات.



وقد وصفت المنظمات الدولية هذا العدوان بأنه الأكثر دموية والأبشع في تاريخ الحروب المعاصرة ومع ذلك لا تزال الدول الغربية تحصن دولة الاحتلال وتحميها في المحافل الدولية في عدوانها ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.



لذا، انطلاقا من ديننا وإنسانيتنا ومواقف دولتنا الراسخة تجاه القضية الفلسطينية وانسجاما مع توصيات مجلسنا في جلسة 1 نوفمبر الماضي بملاحقة قادة الكيان الصهيوني في المحافل الدولية، نطالب حكومتنا ممثلة بوزارة الخارجية إلى الانضمام وتأييد القضية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية بموجب "اتفاقية المنع والمعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية" تجاه إخواننا في غزة استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وذلك نصرة لإخواننا في غزة وتجسيدا لدور الكويت الرائد في نصرة القضايا الإسلامية العادلة في ظل غياب الموقف العربي والإسلامي الموحد ضد جرائم الاحتلال، "وذلك أضعف الأيمان".

النواب الموقعون على البيان هم:

أمين سر مجلس الأمة أسامة الشاهين ومراقب مجلس الأمة النائب د. فلاح الهاجري ود. عبدالعزيز الصقعبي ود.عبد الكريم الكندري وبدر نشمي العنزي ومهند الساير ود.حمد المطر وعبدالله الأنبعي ود.عبدالهادي العجمي ومبارك الحجرف ومتعب الرثعان وجراح الفوزان وحمد العليان وشعيب المويزري وفهد بن جامع ود. محمد المهّان وماجد المطيري وهاني شمس ود.حسن جوهر، ود. بدر الملا وفهد المسعود ود.عادل الدمخي، وعبدالله المضف وأسامة الزيد وشعيب شعبان ود. جنان بوشهري وبدر سيار الشمري وفارس العتيبي ومهلهل المضف وعبدالوهاب العيسى وعبدالله فهاد العنزي وسعود العصفور وخالد الطمار وحمدان العازمي وداود معرفي وخالد المونس وحمد العبيد وحمد المدلج ود. محمد الحويلة.