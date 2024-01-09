بشرى شعبان



بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل بشأن إطلاق خدمة الهوية الذكية للعاملين بمكاتب وشركات العمالة عبر تطبيق هويتي وتنفيذا للتعميم الإداري 5 لسنة 2023، طالبت الهيئة العامة للقوى العاملة مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية بالالتزام بإصدار هوية العامل الذكية عبر تطبيق «هويتي»، وذلك للعمالة المسجلة على الترخيص، كما يجب تقديم صور منها لقسم التراخيص بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، مع ضرورة التنبيه على العمالة بإبراز الهوية عند الطلب.



وطالبت الهيئة المواطنين عند مراجعة مكاتب الاستقدام بالتحقق من الهوية الذكية للعاملين في مكاتب وشركات العمالة المنزلية ومطابقة العقود والإيصالات والتأكد من أنها تابعة لمكتب وشركة العمالة المنزلية التي يتم التعامل معها.