تقدم النائب فارس العتيبي باقتراح برغبة بتخفيف شروط التوظيف في الشركات النفطية بشروط أكثر عملية لتتوافق مع جهود الدولة في تكويت القطاع النفطي، ونص على ما يلي:



«لما كان القطاع النفطي في الكويت من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشكل المصدر الرئيسي للدخل، وسعيا للقضاء على أزمة البطالة بين أبناء الوطن ونظرا لأهمية مهندسي البترول في القطاع النفطي وعدم إمكانية الاستفادة منهم خارج هذا القطاع لطبيعة دراستهم التي تتمحور فقط حول مواضيع التنقيب والاستكشاف واستخراج الموارد النفطية، يجب على الشركات النفطية التخفيف من بعض الشروط المطروحة في السابق بشروط أكثر عملية لتتوافق مع جهود الدولة في تكويت القطاع النفطي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



1- إصدار إعلانات توظيف منتظمة وفترات زمنية معروفة سنويا وبشكل دوري لمؤسسة البترول الكويتية.

2- إلغاء شرط التأمين.

3- تخفيض النسب ومعدلات القبول المطلوبة للشهادات على أن يكون (2) في نظام الأربع نقاط و65% في النظام المئوي على أن يكون التقدير (جيد) في الجامعة التي أصدرت الشهادة، وتمديد عمر الشهادة 4 سنوات من تاريخ الحصول عليها إلى تاريخ الاعلان.

4- رفع شرط الأعمار وجعله (فيما لا يتجاوز 30 سنة) للمهندسين حديثي التخرج وذلك لطول فترة النظام الدراسي في بعض دول الابتعاث.

5- وضع شرط القبول باجتياز دورة تأهيلية لكل مهندسي البترول حديثي التخرج بالنسب والمعدلات كافة بدلا من اختبارات القبول، وذلك



وفق خطة زمنية مدروسة تحددها مؤسسة البترول الكويتية لتأهيل المهندسين الكويتيين للتماشي مع احتياجات المؤسسة وسوق العمل في القطاع النفطي».