240 طلباً إسكانياً جديداً وإجراء 1207 معاملات تخصيص

عاطف رمضان

أظهرت احصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن المؤسسة ممثلة في إدارة خدمة المواطن قامت بإنجاز 22363 معاملة خلال شهر ديسمبر الماضي، منها 240 طلبا إسكانيا جديدا إضافة إلى إجراء 1207 معاملات تخصيص.



‏وأشارت إحصائية المؤسسة إلى أن إدارة خدمة المواطن أجرت في الشهر ذاته 330 معاملة توزيع و264 معاملة توثيق و66 معاملة تحصيل علاوة على فتح 90 ملفا جديدا يتعلق بالمساكن المؤجرة.



‏وقدم قسم الاستقبال 200 معاملة لبدل الإيجار بالإضافة إلى 160 شهادة لمن يهمه الأمر.



‏وتمكنت خدمة العملاء الهاتفية في قسم الاتصال باستقبال 1659 مكالمة مباشرة من المواطنين، كما قدمت إدارة إحصائية قسم المتابعة الالتماسات المقدمة للمؤسسة وعددها 103 والمتمثلة في قطاع الطلبات والتخصيص وقطاع التوزيع والتوثيق.



‏وكان عدد المعاملات المقدمة عن طريق الموقع الإلكتروني 14 والخدمات المنجزة عبر تطبيق سهل الحكومي 18030 خدمة.