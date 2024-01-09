أعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء أنه استهدف بعدد من «المسيّرات الهجومية الانقضاضية» مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد «في إطار الرد» على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، والقائد في الحزب وسام طويل.

وقال الحزب في بيان إن «المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد المحتلة (قاعدة دادو) بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية».



وأوضح البيان أن استهداف المقر يأتي «في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد صالح العاروري وإخوانه في الضاحية الجنوبية لبيروت، وجريمة اغتيال القائد وسام الطويل (الحاج جواد)».