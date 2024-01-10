

اختير لاعب وسط ليفربول ومنتخب المجر لكرة القدم دومينيك سوبوسلاي «رياضي العام» في بلاده بواسطة الصحافة المتخصصة.



وانضم سوبوسلاي، واحد من أغلى لاعبي ليفربول في الوقت الحالي، حيث تبلغ قيمته كلاعب 75 مليون يورو، إلى النادي الإنجليزي في صيف 2023، وهو العام الذي نجح خلاله في قيادة بلاده للتأهل لبطولة أمم أوروبا التي ستقام الصيف المقبل.



وقال سوبوسلاي بهذه المناسبة: «إنه لشرف كبير لي الحصول على هذه الجائزة الخاصة»، مضيفا: «أفضل ما تحقق في العام هو تأهل المنتخب لليورو».



ولعب سوبوسلاي (23 عاما) للمرة الأولى مع منتخب بلاده في 2019، وارتدى شارة القائد منذ نوفمبر 2022، وسجل 10 أهداف بقميص المجر في 38 مباراة، بينما وقع لليفربول في يوليو 2023 قادما من لايبزيغ الألماني، حيث سجل معه هدفين في 20 مباراة لعبها حتى الآن.