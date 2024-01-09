واشنطن ـ وكالات: حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من خطر حدوث «فوضى» في الولايات المتحدة إذا استمرت الملاحقات القضائية بحقه.



وقال ترامب للصحافيين «اعتقد انه من الظلم بمكان أن يلاحق معارض سياسي من جانب وزارة العدل، وزارة العدل التابعة (للرئيس الديموقراطي جو) بايدن». وإذ اشار الى الاستطلاعات التي لا تصب في مصلحة الأخير كمرشح للانتخابات الرئاسية، أكد أن الملاحقات بحقه سياسية، مضيفا:«ستعم البلاد الفوضى.. إنها سابقة سيئة جدا».



جاء ذلك عقب مثول الرئيس السابق في جلسة استماع أمام محكمة الاستئناف في واشنطن للدفع بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.



هذا، ولم تكن هناك كاميرات إعلامية لتصوير وقائع الجلسة داخل قاعة المحكمة.



ووصل ترامب إلى المحكمة وسط العاصمة الأميركية، ضمن موكب من السيارات السوداء، بحسب وسائل إعلام أميركية.



وتأتي هذه الجلسة في ذروة الحملة الانتخابية، قبل أقل من أسبوع من انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في أيوا الاثنين المقبل.