بداح العنزي

دعا نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في البلدية بالوكالة فرحان العجمي إدارة شؤون الموظفين إلى إرفاق كل المستندات الوظيفية لضمان إصدار أي قرارات مالية أو إدارية.



وقال العجمي في تعميم أصدره انه استنادا لما جاء بالتعميم الإداري 27 لسنة 2020 والتعميم الإداري 19 لسنة 2023 بشأن التراسل الالكتروني، وحيث إن المعاملات الالكترونية تعتبر حجة على المنشئ والمرسل إليه، كما أن التسلسل بالسجل الالكتروني حجة على ضمان التسلسل الإداري لمتخذ القرار، ويعتبر تأكيدا على سلامة الإجراءات وصحة المعلومات والبيانات وفق القوانين والنظم التي على أساسها تم إنشاء المعاملة.



وأضاف: وضمانا لسلامة وصحة القرارات الإدارية ولتلافي الملاحظات التي تؤدي إلى تعديل وتصحيح القرارات، ولمصلحة العمل وحسن سير وانتظام الإجراءات بالقطاع المالي والإداري، فعلى إدارة شؤون الموظفين عند إعداد مشاريع الكتب والقرارات على نظام المراسلات الموحد المطلوب اعتمادها من السلطة المختصة في البلدية، ضرورة التقيد بإرفاق كل المستندات الدالة وشهادة حديثة من النظم المتكاملة توضح البيانات الوظيفية وفق مضمون القرار بالشأن الوظيفي الخاص به، لتمكين المراجع من التدقيق على صحة البيانات وتوافر أركان القرار الإداري وشروط الاستحقاق في حال ترتب على إصدار القرار أي آثار مالية وإدارية، وعليه نهيب بموظفي القطاع بكل مستوياتهم الوظيفية الالتزام بما جاء بالتعميم تلافيا للمساءلة القانونية عند مخالفة ذلك.