أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية، عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولات ميدانية لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.



وفي هذا السياق قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وأسفرت الجولات عن رفع 9 سيارات وقوارب مهملة وبقالات وحاويات تجارية ووضع 29 ملصقا لسيارة وقارب مهملة وبقالات وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة بالإضافة إلى تبديل 5 حاويات قديمة بجديدة خلال الأسبوع الماضي.