أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس تعميما بشأن سياسة حماية كلمة المرور، جاء فيه: نهيب بجميع الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية ممن لديهم حساب أو حق الوصول للأنظمة التي تطلب كلمة مرور على أي نظام موجود في بلدية الكويت أو لديه حق الدخول إلى شبكة الاتصال الخاصة ببلدية الكويت أو أي وسيلة لتخزين بيانات تخص بلدية الكويت الى التقيد بالآتي:



أولا: ضوابط إنشاء كلمة المرور:



٭ يجب ألا يقل عدد رموز كلمة المرور عن 8 رموز.



٭ لا يجب استعمال اسم المستخدم في كلمة المرور.



٭ لا يجب استخدام أرقام أو حروف متكررة مثل (3333 أو AAAA) أو متوالية مثل (abcde أو 12345).



٭ يجب ألا تستخدم نفس كلمة المرور التي يتم استخدامها لحسابات أخرى خارج بلدية الكويت (على سبيل المثال، حسب مزود خدمة الإنترنت الشخصي أو البريد الشخصي، وما إلى ذلك).



٭ يفضل أن تكون كلمة المرور «جملة مرور» لا يفهمها إلا المستخدم، مكونة من تركيبة الأحرف والأرقام والرموز.



٭ حسابات المستخدمين التي تتمتع بامتيازات عالية على مستوى النظام مثل المسؤول، المشرف.... إلخ، يجب أن يكون لها كلمة مرور فريدة ويجب تأمينها في مكان آمن.



٭ يجب استخدام توليفة من الأحرف الكبيرة والصغيرة، مع أرقام، ورموز أو علامات الترقيم عند اختيارك لكلمة المرور.



٭ لا يجب استخدام كلمات مرور رائجة والتي يمكن التكهن بها بسهولة، كالأسماء وتاريخ الميلاد أو أرقام الهواتف.



٭ في حالة اختيار كلمة تقليدية يجب خلط حروفها بحيث لا تعطي معنى متعارفا عليه.



٭ يجب التعامل مع جميع كلمات المرور في (جهة العمل) على أنها بيانات سرية.



٭ لا يحتفظ بكلمات المرور كنص عادي يمكن قراءته، وإنما يتم حفظ كلمات المرور على شكل نص مشفر.



٭ يجب على المستخدمين عدم استخدام نفس كلمة المرور للدخول إلى الأنظمة المختلفة التي تتطلب رمز مستخدم وكلمة مرور وتحفظ بأماكن مختلفة.



٭ كلمات المرور للأنظمة (جذر النظام/ مسؤول النظام Root/Administrator) يجب أن تخزن باستعمال برمجيات حفظ كلمات المرور بطريقة مشرفة.



٭ يجب عدم إفشاء كلمة المرور وعدم كتابتها بطريقة صريحة مما يجعلها عرضة للاطلاع أو حتى التلميح عن تركيبتها، إلا في حالة الضرورة القصوى ويجب تغييرها بعد الكشف عنها.



٭ يجب أخذ الحذر من الأشخاص المتطفلين عند طباعة كلمة المرور أثناء عملية الولوج.